الامارات | سلبية مسحة المنتخب المصري قبل مواجهة كوريا الجنوبية

شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة المنتخب المصري قبل مواجهة كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الجهاز الطبي للمنتخب المصري الأول لكرة القدم سلبية المسحة التي خضعت لها البعثة في العاصمة الكورية الجنوبية سول قبل مواجهة منتخب كوريا الجنوبية التي ستقام بعد غد الثلاثاء ودياً.

جاء ذلك في بيان للمركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد.

وأوضح المصدر ذاته أن منتخب الفراعنة خاض مرانه الأول اليوم بسول استعداداً لمباراة كوريا الجنوبية، بحضور خالد حسن، سفير مصر في كوريا الجنوبية.

كان منتخب مصر تلقى خسارة موجعة صفر / 2 أمام مضيفه منتخب إثيوبيا في لقائه الأخير بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقررة بكوت ديفوار صيف 2023.

ويقبع منتخب مصر في ذيل ترتيب المجموعة الرابعة بتصفيات أمم أفريقيا برصيد 3 نقاط، متأخرا بفارق الأهداف عن باقي منافسيه الثلاث في المجموعة، التي تضم أيضا منتخبي مالاوي وغينيا، وذلك بعد خوض أول جولتين بالتصفيات.

في المقابل، تأتي المباراة الودية في إطار استعدادات منتخب كوريا الجنوبية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر، التي تجرى خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.

ويلعب منتخب كوريا الجنوبية في المجموعة الثامنة، التي تضم منتخبات البرتغال وغانا وأوروجواي.

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