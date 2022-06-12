موعد مباراة الأهلي والمصري بالسلوم الليلة في الكأس.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه الأهلي، فريق المصري بالسلوم فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر 2021 -2022.

سيخوض الأهلى مباراة المصرى بالسلوم بدون اللاعبين الدوليين تنفيذاً لقرار اتحاد الكرة بخوض مباريات دور الـ 32 للنسخة الجديدة من بطولة كأس مصر بدون الدوليين.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة المصري بالسلوم ، كالتالي:

محمود متولي ورامي ربيعة وحسام حسن ومحمد شريف وبدر بانون وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمود وحيد ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق ومصطفى مخلوف.

ويضم تشكيل الأهلي ، المتوقع ، كلاً من :

الحارس: مصطفي شوبير

الدفاع: رامي ربيعة ،محمد هاني ، كريم فؤاد ،محمود وحيد

الوسط: محمد محمود ، أحمد نبيل كوكا، زياد طارق ، صلاح محسن ، محمد شريف

الهجوم: حسام حسن.

القنوات الناقلة لمباريات كأس مصر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والمصرى بالسلوم بكأس مصر اليوم