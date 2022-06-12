المصرى يهاجم المنصورة بـ أموتو وجريندو وعمورى

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسام حسن، المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، تشكيل فريقه الذى سيخوض لقاء الفريق أمام المنصورة بعد قليل ضمن فعاليات الدور الـ32 لبطولة كأس مصر على النحو التالى..

حراسة المرمى : ‏عصام ثروت

خط الدفاع : هيثم لعيوني - اسلام ابو سليمة - عمرو موسي - كريم العراقي

خط الوسط : إيزي ايميكا - فريد شوقي - عموري - إلياس الجلاصي - جريندو

خط الهجوم : أوستن أموتو

وأنهت ادارة النادي المصري رسميًا إجراءات إصدار البطاقات الخاصة بالجهاز الفني الجديد للفريق الأول للكرة بالنادى المصري، بقيادة حسام حسن، قبل نحو ساعتين من مباراة الفريق أمام فريق المنصورة بدور الـ 32 من بطولة كأس مصر والتى تنطلق فى السادسة والنصف مساء اليوم باستاد برج العرب.

ويتكون الجهاز الفني من حسام حسن مديرًا فنيًا، وإبراهيم حسن مديرًا للكرة، وطارق سليمان مدربًا عامًا، وحسن مصطفى مدربًا مساعدًا، عماد المندوه مدربًا لحراس المرمى، ووليد بدر مديرًا إداريًا، والدكتور محمد عنان طبيبًا للفريق.