شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز شكوى جديدة ضد كهربا بعد تأخر سداد الغرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز مسئولو نادى الزمالك شكوى جديدة ضد محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق السابق والأهلي الحالى، لتقديمها للمحكمة الرياضية الدولية بعد تأخر اللاعب فى سداد قيمة الغرامة المستحقة للقلعة البيضاء.

ويرفض الزمالك أى وساطة فى أزمته مع محمود كهربا، كما يرفض المسئولون مقترح التقسيط فى الوقت الحالي، ويرغب الزمالك فى تحصيل قيمة الغرامة كاملة.

وبدأ مسئولو القلعة البيضاء التحرك بجدية للمطالبة بتحصيل قيمة الغرامة من محمود كهربا، أو المطالبة بتطبيق حكم المحكمة الرياضية بإيقاف اللاعب عن النشاط فى حال عدم السداد.

وقضت المحكمة الرياضة (كاس) بتغريم كهربا مليوني دولار، إضافة إلى 5% فوائد على المبلغ اعتباراً من 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ السداد الكامل لمبلغ الغرامة.