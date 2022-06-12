شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفني الجديد للمصري بقيادة حسام حسن يقود مباراة المنصورة بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت ادارة النادي المصري رسميًا إجراءات إصدار البطاقات الخاصة بالجهاز الفني الجديد للفريق الأول للكرة بالنادى المصري، بقيادة حسام حسن، قبل نحو ساعتين من مباراة الفريق أمام فريق المنصورة بدور الـ 32 من بطولة كأس مصر والتى تنطلق فى السادسة والنصف مساء اليوم باستاد برج العرب.

ويتكون الجهاز الفني من حسام حسن مديرًا فنيًا، وإبراهيم حسن مديرًا للكرة، وطارق سليمان مدربًا عامًا، وحسن مصطفى مدربًا مساعدًا، عماد المندوه مدربًا لحراس المرمى، ووليد بدر مديرًا إداريًا ، والدكتور محمد عنان طبيبًا للفريق.