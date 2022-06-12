شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مهند لاشين: لم يتقاض مليما من الزمالك.. وظل 70 يوما دون اتخاذ خطوة رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد لاشين، شقيق ووكيل مهند لاشين لاعب طلائع الجيش والمنتقل حديثًا لفيوتشر، عن سبب تعثر انتقاله للزمالك. وقال وكيل مهند لاشين فى تصريحاته لإذاعة ميجا إف إم عبر برنامج "فى الملعب وأنت سايق" مع المذيع إبراهيم فايق، "فى شهر رمضان الماضي جلست مع أمير مرتضي منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك 3 مرات دون وجود مهند لاشين، وتم الاتفاق على كل شيء لكن لم يوجد أى تواصل رسمي مع إدارة طلائع الجيش".

وأضاف وكيل مهند، "اتفقت مع أمير مرتضى منصور منذ 70 يوما ولم يتم اتخاذ أى خطوات رسمية، طلبت منهم اتخاذ خطوات جادة وتوقيع عقد ثلاثى أو موافقة نادى طلائع الجيش ولكن دون أى خطوات كنا نحتاج حسن نية أو سرعة تعاقد من الزمالك".

وعن حصول مهند لاشين على مقدم تعاقد من الزمالك رد قائلا، "أقسم بالله مهند لاشين لم يحصل على جنيه واحد من نادى الزمالك".

وشدد شقيق مهند قائلا، "نتعرض جميعا لمضايقات، مهند والأسرة بالكامل من خلال جماهير الزمالك على السوشيال ميديا أو عن طريق الرسائل الإلكترونية".

وتابع لاشين، "كارتيرون طلب التعاقد مع مهند لاشين بالاسم ونادى ضمك السعودى والريان القطرى عن طريق وكيل قطري".

واختتم حديثه قائلًا، "فيوتشر تفاوض مع مسئولى طلائع الجيش الساعة 8 صباح الساعة 3 عصرا تم الاتفاق بين الإدارتين، أقول لجماهير الزمالك النادى تفاوض لمدة 70 يوما ومخلصش وفيوتشر أنهى كل شيء فى 7 ساعات فقط".

وأوضح محمد لاشين، شقيق ووكيل مهند لاشين لاعب طلائع الجيش والمنتقل حديثا لنادي فيوتشر، كواليس انتقال موكله لنادى فيوتشر وسبب فشل انضمامه للزمالك.

وقال وكيل أعماله، "مفاوضات مهند لاشين دائما تكون معى شخصيا، فى يناير الماضي جلست مع مسئولي فيوتشر وتم الاتفاق على كل شيء، ومن بعدها تواصل النادي مع مسئولي طلائع الجيش وتم الاتفاق على كل بنود التعاقد والقيمة المالية، وبعد انتقال مهند رفض طلائع الجيش انتقال اللاعب".

وأضاف، "يوم 5 يونيو بدأت مفاوضات فيوتشر مرة ثانية معنا وكانت هنا جلسة بيني وبين أحمد دياب وأحمد شوبير وعبد الظاهر السقا وطلبت 4 مطالب تم تلبية 2 ونصف".

واختتم قائلا، "أحمد دياب رجل متواضع وتحدث مع مهند لاشين وأخبره بأن النادي سينافس على الدوري والكأس وبطولات أفريقيا، وقال له الأهلي والزمالك معروفين عالميا وفيوتشر سيحدث له ذلك".