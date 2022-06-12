شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادا للزمالك في كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الداخلية بقيادة مدربه سيد عيد معسكرا مغلقا مساء اليوم الأحد استعدادا لمواجهة الزمالك في دور الـ32 من كأس مصر هذا العام، وذلك عقب المران الأخير للفريق، قبل المباراة المقرر لها الثامنة مساء غدا الإثنين.

وحجز فريق الداخلية مقعدا له فى الدورى الممتاز قبل نهاية دورى القسم الثانى بأربع مباريات، حيث حقق الفريق 11 فوزا على ملعبه و8 خارج ملعبه، كذلك حقق 11 فوزا متتاليا قبل الخسارة من السكة الحديد 4-1.

وقاد المدير الفنى للداخلية سيد عيد الفريق إلى العودة للدورى من جديد لأول مرة منذ موسم 2018-2019، وتعد تلك المرة الثالثة التى يقود فيها سيد عيد فريقا للتأهل للدورى.

وسجل فريق الدخلية 41 هدفا سجلها 10 لاعبين ويتصدر قائمة الهدافين إسماعيل بامبا برصيد 12هدفا يليه سمير فكرى برصيد 10 أهداف..