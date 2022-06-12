شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس بعثة مصر فى دورة ألعاب البحر المتوسط يتوجه للجزائر 19 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة وأمين صندوق اللجنة الأولمبية ورئيس بعثة مصر فى بطولة البحر الأبيض المتوسط بالجزائر، عن توجهه لمدينة وهران الجزائرية يوم 19 يونيو الجارى.

وقرر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية تكليف الدكتور عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة وأمين صندوق اللجنة الأولمبية برئاسة بعثة مصر فى دورة ألعاب البحر المتوسط.

وحددت اللجنة الأولمبية المصرية المشاركة في 19 رياضة فى دورة ألعاب البحر المتوسط فى الدورة رقم 19 المقرر أن تقام فى مدينة وهران بالجزائر خلال الفترة من 25 يونيو حتى 5 يوليو من العام الجاري 2022.

الاتحادات المشاركة في دورة ألعاب البحر المتوسط وهى ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3 3xوالملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية. واعتذر عن عدم المشاركة اتحادات السباحة والدراجات وكرة القدم .

وتشارك مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبه بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.