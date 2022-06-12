سلبية مسحة بعثة منتخب مصر فى كوريا الجنوبية

القاهرة - سامية سيد - جاءت نتيجة مسحة كورونا التى خضعت لها بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة إيهاب جلال، عقب الوصول إلى كوريا الجنوبية اليوم، الاثنين، فى رحلة سفر استغرقت أكثر من 10 ساعات "سلبية".

ويخوض منتخب مصر مباراة ودية أمام منتخب كوريا الجنوبية يوم 14 يونيو الجارى.

من ناحية أخرى، أصدر اتحاد الكرة بيانا أكد خلاله جمال علام، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أنه لم يصرح بإقالة إيهاب جلال، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، من منصبه.

ونشر اتحاد الكرة بيانا، عبر حسابه على فيس بوك، أن جمال علام يؤكد أنه لم يصرح بإقالة إيهاب جلال، وتصريحه بوضوح بأن الاتحاد يدرس كل البدائل لحين اتخاذ القرار النهائي خلال اجتماع المجلس المقبل.

وأضاف علام فى البيان: "كلفنا اللجنة الفنية (حازم إمام - محمد بركات) بدراسة السير الذاتية لمدربين أجانب، تحسبا لأية ظروف تطرأ خلال الأيام المقبلة.