شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. حجب رقم مارادونا فى نابولى بعد أزمة المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا الكثير لمنتخب بلاده وكذلك للأندية التى لعب بصفوفها، حيث انتقل الى نابولى قادما من برشلونة عام 1984 مقابل 10.48 مليون دولار، ليحتل قائمة أغلى اللاعبين فى العالم آنذاك.

ولعب مارادونا مع نابولى 7 سنوات، سجل خلالها 115 هدفا، وهو أكبر عدد من الأهداف التي يسجلها مع الفرق التى لعب لها.

وفى عام 1991 تم إيقاف مارادونا 15 شهرا بعد إيجابية تحليل المنشطات ليتم فسخ تعاقده مع نابولى، وبعد رحيله قررت إدارة النادى حجب رقم 10 الذى كان يرتديه اللاعب ومنع أى لاعب فى الفريق من ارتداء هذا الرقم.

وحقق مارادونا مع نابولى كأس الاتحاد الأوروبي وهو لقبه القارى الوحيد 1988/1989 ، وكأس إيطاليا 1987 بالإضافة إلى السوبر الإيطالي عام 1990.

وتوفى مارادونا الأسطورة الأرجنتينية 2020 عن عمر يناهز الستين عاما، بعد أزمة قلبية حادة تعرض لها، وأقيمت مراسم وداع الجنازة من القصر الرئاسي الأرجنتينى.