شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطالب التعاون السعودى بسداد باقى قيمة صفقة مصطفى فتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطبت إدارة نادى الزمالك نادى التعاون السعودي من أجل سداد باقى قيمة صفقة انتقال مصطفى فتحى لصفوف الفريق السعودي فى يناير الماضي.

وانتقل مصطفى فتحى للتعاون السعودى فى يناير الماضي مقابل مليون دولار، وسدد الفريق السعودى 600 ألف دولار فقط من قيمة الصفقة، ويتبقى للزمالك 400 ألف دولار.

وكشف مصدر مطلع بنادي الزمالك أن الإدارة خاطبت إدارة التعاون من أجل سداد باقي قيمة الصفقة قبل انتهاء الموسم الجارى، خاصة أن الزمالك لديه العديد من الالتزامات ويجيب عليه سداد بعض المديونيات، وكذلك إتمام عدة صفقات لتدعيم الفريق فى الموسم المقبل.

وأشار المصدر إلى أن إداراة الزمالك لا تمانع عودة مصطفي فتحي لصفوف الزمالك في الموسم الجديد، على أن تتم المفاوضات مع إدارة النادى السعودى وحسم كافة الأمور فى حال وجود رغبة متبادلة بين جميع الأطراف.