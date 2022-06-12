شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعلن رسمياً حسام حسن مدرباً للفريق: "مرحبا أفندينا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادي المصري، بشكل رسمي، عودة حسام حسن لتولي الإدارة الفنية للفريق البورسعيدي خلفا لمعين الشعباني مدرب الفريق السابق، والذى رحل بسبب سوء النتائج.

وكتب الحساب الرسمي للمصري على فيس بوك: "مرحباً برجوعك لينا من تاني أفندينا.. رحبوا معنا بمديرنا الفنى الجديد العميد حسام حسن".

وكان النادي المصري قد رفض الإعلان عن تولي حسام حسن تدريب الفريق حتى فسخ التعاقد مع معين الشعباني إلا أن مفاوضات فسخ التعاقد بالتراضي تعقدت في الأيام الأخيرة.

ويقود حسام حسن النادي المصري في أول مهمة اليوم أمام المنصورة خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين في السادسة والنصف مساء على استاد برج العرب ضمن منافسات دور ال 32 بمسابقة كأس مصر.