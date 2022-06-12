شكرا لقرائتكم خبر عن أهلى موسيمانى لا يعرف الخسارة في الكأس قبل مواجهة المصرى بالسلوم الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، فى التاسعة مساء اليوم الأحد، مباراة مهمة أمام المصرى بالسلوم ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر 2021 -2022 باستاد الأهلى والسلام، فى مباراة يسعى خلالها المارد الأحمر لتخطى أحزانه والتأهل لدور الستة عشر للبطولة.

وستكون مواجهة المصرى بالسلوم هي الأول الرسمية التى يخوضها الأهلى بعد الهزيمة من الوداد المغربى بهدفين نظيفين ليخسر لقب دوري أبطال أفريقيا، ويحرم من تحقيق إنجاز جديد بالفوز باللقب لثلاث مرات متتالية والحادية عشر فى تاريخه.

وإجمالا لعب الأهلى فى عهد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق 102 مباراة، حقق الفوز فى 65 وتعادل فى 26 لقاء، وخسر 11 مباراة، وسجل 194 هدفا وتلقت شباكه 79.



بطولات موسيمانى مع الأهلى وكان الأهلى قد مدد تعاقد موسيمانى موسمين بعد نجاحاته المدوية مع أحفاد التتش منذ توليه المسئولية خلفاً للسويسرى رينيه فايلر.بطولات موسيمانى مع الأهلى توج موسيماني مع الأهلي بـ7 بطولات، هي "دوري أبطال أفريقيا مرتين، والسوبر الأفريقي مرتين، وكأس مصر مرة، كما قاد المارد الأحمر لتحقيق الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية مرتين على التوالى".

وخسر المدرب الجنوب أفريقى لقب بطولة الدورى المصرى مع الأهلى الموسم الماضى لصالح الزمالك فى الأمتار الأخيرة للمسابقة، وبفارق 4 نقاط، وخسر بطولة السوبر لصالح الطلائع بركلات الترجيح، وخسر بطولة دوري أبطال أفريقيا لصالح الوداد المغربى فى المباراة النهائية.

أرقام موسيمانى مع الأهلى فى دوري الأبطال.

لعب الأهلى فى عهد موسيمانى 29 مباراة أفريقية، حقق الفوز فى 18 لقاء وتعادل فى 7 مباريات وخسر أربعة لقاءات، كانت الأولى أمام سيمبا التنزانى بهدف دون رد خارج ملعبه، والثانية أمام صن داونز بهدف دون رد بالقاهرة والثالثة أمام صن دوانز بهدف دون رد فى جنوب افريقيا، والرابعة أمام الوداد المغربى بهدفين دون رد فى المغرب وسجل المارد الأحمر 56 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً.

أرقام موسيمانى مع الأهلى في الدوري

لعب الأهلى فى عهد موسيمانى 54 مباراة بالدوري حقق الفوز فى 36 لقاء وتعادل فى 15 وخسر ثلاثة مباريات الأولى أمام سموحة 2-1 فى الوقت القاتل والثانية أمام غزل المحلة بهدف دون رد، والثالثة أمام المصرى البورسعيدى بهدف دون رد وسجل المارد الاحمر 112 هدفا وتلقت شباكه 39.

أرقام موسيمانى مع الأهلى فى كأس مصر

لعب الأهلى فى عهد موسيمانى 5 مباريات بكأس مصر فاز بها جميعاً، وسجل المارد الأحمر 10 أهداف وتلقت شباكه 5 .

أرقام موسيمانى مع الأهلى فى كأس العالم للأندية

لعب الأهلى فى عهد موسيمانى 6 مباريات بكأس العالم للأندية حقق الفوز فى 4 لقاءات وخسر مباراتين الأولى أمام بالميراس البرازيلى بهدفين دون رد والثانية أمام بايرن ميونخ الالمانى بهدفين دون رد ، وسجل المارد الاحمر 9 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.

أرقام موسيمانى مع الأهلى في السوبر الأفريقى

لعب الأهلى فى عهد موسيمانى مباراتين بالسوبر الأفريقى الاولى أمام نهضة بركان والثانية أمام الرجاء وفاز بها وسجل ثلاثة أهداف وتلقت شباكه هدفا.

أرقام موسيمانى مع الأهلى في السوبر المحلى

لعب مباراة واحدة أمام طلائع الجيش وخسرها بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الاصلى بالتعادل السلبى.

أرقام موسيمانى مع الأهلى فى كأس رابطة الأندية

لعب الأهلى فى عهد موسيمانى 5 مباريات بكأس رابطة الأندية المحترفة فى غياب اللاعبين الدوليين ولم يحقق الفوز وتعادل فى أربع مباريات وخسر لقاءً وحيداً أمام سموحة بثلاثية دون رد، وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 6 .

رحلة موسيمانى مع صن داونز

قاد موسيماني صن داونز فى 332 مباراة بكافة المنافسات، محققاً الانتصار فى 187 مباراة، والتعادل فى 78 لقاء، والهزيمة فى 67 مواجهة.

وحصل صن داونز تحت قيادة موسيماني على خمسة ألقاب للدوري الجنوب أفريقي مواسم «2013 - 2014 ، 2015 - 2016 ، 2017 - 2018 ، 2018 - 2019 ، 2019 - 2020 ".

كما حصل الفريق تحت قيادته على لقبين لبطولة الكأس المحلي مواسم «2015 - 2016 ، 2019 - 2020 " ، إصافة إلى لقب كأس «نيد بنك» الجنوب إفريقي موسم 2014 - 2015.

وعلى المستوى القاري حصد صن داونز لقب بطولة دوري الأبطال الإفريقي للمرة الأولى في تاريخ النادي على حساب فريق الزمالك عام 2016 ، كما تمكن من حصد لقب السوبر الأفريقي على حساب مازيمبي الكونغولي عام 2017.