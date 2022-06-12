تعرف على موعد مباراة إسبانيا والتشيك في دوري الأمم الأوروبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

يخوض منتخب إسبانيا تحديا جديدا في دوري الأمم الأوروبية، ضمن الجولة الرابعة من مجموعات المستوى الأول، أمام جمهورية التشيك.



ويحتل منتخب إسبانيا المركز الثاني برصيد 5 نقاط في جدول ترتيب مجموعته، بينما يأتي نظيره التشيكي بـ4 نقاط.

موعد مباراة إسبانيا والتشيك في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية، هو مساء الأحد 12 يونيو/ حزيران 2022.

وتنطلق المباراة في تمام 9:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10:45 مساء بتوقيت أبوظبي.

لا توجد أي قناة حصلت على حقوق بث منافسات الموسم الحالي لبطولة دوري الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

لكن موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على الإنترنت، يتيح مشاهدة مباريات دوري الأمم الأوروبية مجانا.

كذلك يمكن تحميل التطبيق الخاص باليويفا على الهواتف الذكية، وإنشاء حساب أيضا لمتابعة المباريات بدلا من أجهزة الحاسوب.

وحدد اليويفا آلية وحيدة فقط لمتابعة المباريات، وهي التسجيل بشكل مجاني وإنشاء حساب عبر الموقع الرسمي.

جدول ترتيب مجموعة البرتغال وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

البرتغال - 7 نقاط

إسبانيا - 5 نقاط

التشيك - 4 نقاط

سويسرا - بلا نقاط