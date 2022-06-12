عن الإقالة.. أول تعليق من إيهاب جلال على تصريحات جمال علام

الشارقة - اميمة ياسر -

رد إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب الوطني، على التصريحات التي أطلقها جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، بخصوص التلميح لإمكانية إقالته من تدريب المنتخب بعد الهزيمة من إثيوبيا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وقال مراسل قناة "أون تايم سبورت" عبر برنامج "أخبار أون تايم"، إن إيهاب جلال علّق على تصريحات علام حيث قال إنه لا يشغل تفكيره بها، وأن تركيزه منصب على ودية كوريا، مؤكداً ثقته فى جميع اللاعبين لتقديم مباراة تليق بالكرة المصرية، رغم الغيابات.

وأضاف مراسل أون تايم سبورت أن "إيهاب جلال علم بالتصريحات من خلال بعض الرسائل التى تلقاها من خلال أصدقائه، وخالد الدرندلي رئيس البعثة عقد اجتماعاً مع نجوم الفريق لدقائق قبل المران، مثل محمد الشناوي وأبو جبل والونش وزيزو، ونقل إليهم أهمية اللقاء خاصة مع اهتمام الإعلام الكورى بالمباراة وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد، خاصة أنهم يلعبون باسم مصر ويجب أن يقدموا أداء يليق بسمعة الكرة المصرية."

وكانت بعثة منتخب مصر قد وصلت إلى كوريا الجنوبية على متن طائرة خاصة في رحلة استغرقت أكثر من 10 ساعات لمواجهة منتخب كوريا ودياً الثلاثاء المقبل، ويترأس البعثة خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد ومحمد بركات عضو المجلس.

وفي وقت سابق، أصدر اتحاد الكرة بياناً أكد خلاله جمال علام، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أنه لم يصرح بإقالة إيهاب جلال، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، من منصبه.

وقال الاتحاد في بيانه إن جمال علام يؤكد أنه لم يصرح بإقالة إيهاب جلال، وتصريحه بوضوح بأن الاتحاد يدرس كل البدائل لحين اتخاذ القرار النهائي خلال اجتماع المجلس المقبل.

وتابع الاتحاد: "كلفنا اللجنة الفنية (حازم إمام - محمد بركات) بدراسة السير الذاتية لمدربين أجانب، تحسبا لأية ظروف تطرأ خلال الأيام المقبلة".