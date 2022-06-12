شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين مدرب الأهلي وصلاح محسن.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد سامى قمصان، المدرب العام للأهلي، جلسة خاصة مع صلاح محسن مهاجم الفريق خلال اليومين الماضيين تحدث معه خلالها حول بعض الأمور الخاصة به، وأكد قمصان لمهاجم الفريق أن الجهاز الفنى يثق تماماً فى قدراته وإمكانياته الفنية، ولا يتردد فى منحه الفرصة حينما تسمح الظروف بذلك.

وطالب مدرب الأهلي المهاجم الشاب باستغلال الفرصة التى تُتاح له وبذل أقص ما لديه من أجل الحفاظ على حظوظه فى المشاركة وتأكيد جراته فى قيادة الهجوم الأهلاوي.

وتلقى صلاح محسن ما يقرب من خمسة عروض محلية خلال الفترة القليلة الماضية تمهيداً للرحيل لأحدها حال تأكد حيل اللاعب عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري.

ورغم أن صلاح محسن لا يرغب فى الرحيل ويتطلع للبقاء مع الأهلي، خاصة أنه يثق في نفسه ويؤكد أنه سيستعيد حاسة التهديف حال حصوله على الفرصة كاملة، إلا أن هذا لا يمنع عدة أندية محلية من التفكير فى التعاقد معه خلال ميركاتو الصيف المقبل.

وشهدت الفترة الماضية تلقي صلاح محسن عروضاً من 5 أندية محلية تقريباً بجانب بعض العروض من الخارج لكن اللاعب أغلق الملف تماماً وأعلن أن تركيزه حالياً مع الأهلي.

ويلعب الأهلي مع المصري بالسلوم باستاد الأهلي و السلام في التاسعة من مساء اليوم ،الأحد، ضمن منافسات دور الـ32 في بطولة كأس مصر.