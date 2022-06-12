شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال لـ"أون تايم سبورت" رداً عن تصريحات جمال علام: "مش شاغل بالى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إيهاب جلال، المدير الفني للمنتخب الوطني، أنه لا ينشغل بالتصريحات الأخيرة التي أطلقها جمال علام رئيس اتحاد الكرة، بخصوص التلميح لإمكانية إقالته من تدريب المنتخب بعد الهزيمة من إثيوبيا فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وكشف مراسل أون تايم سبورت عبر برنامج "أخبار أون تايم"، عن التصريحات التي قالها مدرب المنتخب الوطني له حول ذلك الأمر قائلاً، "تحدثت مع إيهاب جلال، وتصريحات جمال علام انعكست سلباً على الجهاز الفنى واللاعبين، وإيهاب جلال قال لي إنه لا يشغل باله بهذه التصريحات حالياً، وأن تركيزه منصب على ودية كوريا، مؤكداً ثقته فى جميع اللاعبين لتقديم مباراة تليق بالكرة المصرية، رغم الغيابات.

وأضاف مراسل أون تايم سبورت، "إيهاب جلال علم بالتصريحات من خلال بعض الرسائل التى تلقاها من خلال أصدقائه، وخالد الدرندلي رئيس البعثة عقد اجتماعاً مع نجوم الفريق لدقائق قبل المران، مثل محمد الشناوي وأبو جبل والونش وزيزو، ونقل إليهم أهمية اللقاء خاصة مع اهتمام الإعلام الكورى بالمباراة وطالب اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد، خاصة أنهم يلعبون باسم مصر ويجب أن يقدموا أداء يليق بسمعة الكرة المصرية.

ووصلت بعثة منتخب الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال إلى كوريا الجنوبية على متن طائرة خاصة في رحلة استغرقت أكثر من 10 ساعات لمواجهة منتخب كوريا ودياً الثلاثاء المقبل، ويترأس البعثة خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد ومحمد بركات عضو المجلس.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا أكد خلاله جمال علام، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أنه لم يصرح بإقالة إيهاب جلال، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، من منصبه.

ونشر اتحاد الكرة بيانا، عبر حسابه على فيس بوك، أن جمال علام يؤكد أنه لم يصرح بإقالة إيهاب جلال، وتصريحه بوضوح بأن الاتحاد يدرس كل البدائل لحين اتخاذ القرار النهائي خلال اجتماع المجلس المقبل.

وأضاف علام فى البيان، "كلفنا اللجنة الفنية (حازم إمام - محمد بركات) بدراسة السير الذاتية لمدربين أجانب، تحسبا لأية ظروف تطرأ خلال الأيام المقبلة.