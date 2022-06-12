شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المنتخب تلبي دعوة السفير المصرى بكوريا الجنوبية على الغداء.. غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلبى بعثة المنتخب الوطني، برئاسة خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، دعوة السفير المصرى بكوريا الجنوبية خالد عبد الرحمن على مأدبة غداء فى مقر السفارة المصرية.

ووصلت بعثة منتخب الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال إلى كوريا الجنوبية على متن طائرة خاصة بعد رحلة استغرقت أكثر من 10 ساعات لمواجهة منتخب كوريا ودياً الثلاثاء المقبل، ويترأس البعثة خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد ومحمد بركات عضو المجلس.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا أكد خلاله جمال علام، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أنه لم يصرح بإقالة إيهاب جلال، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، من منصبه.

ونشر اتحاد الكرة بيانا، عبر حسابه على فيس بوك، أن جمال علام يؤكد أنه لم يصرح بإقالة إيهاب جلال، وتصريحه بوضوح بأن الاتحاد يدرس كل البدائل لحين اتخاذ القرار النهائي خلال اجتماع المجلس المقبل.

وأضاف علام فى البيان، "كلفنا اللجنة الفنية (حازم إمام - محمد بركات) بدراسة السير الذاتية لمدربين أجانب، تحسبا لأية ظروف تطرأ خلال الأيام المقبلة.