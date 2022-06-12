شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب مجموعة مصر فى تصفيات أمم أفريقيا 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر لخوض المباراة الودية أمام منتخب كوريا الجنوبية المحدد لها الثلاثاء المقبل على ملعب كأس العالم سول الذى يتسع لـ70 ألف مشجع.

تذوق منتخب مصر طعم الخسارة الأولى فى عهد مدربه الجديد إيهاب جلال، وذلك على يد إثيوبيا فى التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023.

وحل المنتخب المصرى ضيفاً على نظيره الإثيوبى فى مالاوى لأسباب أمنية، وذلك فى إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بالتصفيات الأفريقية.

ونجح منتخب إثيوبيا فى التغلب على وصيف بطل أفريقيا بهدفين دون مقابل، مساء الخميس، ليذيق إيهاب جلال هزيمته الأولى فى ثاني مبارياته مع المنتخب المصري.

وعلى الجانب الآخر، حقق فريق غينيا فوزًا قاتلًا على مالاوي بهدف نظيف، عن طريق نجم الفريق نابي كيتا فى الدقيقة الأخيرة من المباراة.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد الهزيمة من إثيوبيا

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر بنظيره كوريا الجنوبية الثلاثاء المقبل في لقاء ودي يقام فى الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة.

ويلتقى المنتخب المصري مع مالاوي في المباراة القادمة بتصفيات أمم أفريقيا فى شهر سبتمبرالمقبل.

ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023

منتخب إثيوبيا .. 3 نقاط

منتخب مالاوي.. 3 نقاط

منتخب غينيا.. 3 نقاط

منتخب مصر.. 3 نقاط.