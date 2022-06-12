شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش يحدد شروط المشاركة فى بطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الاتحاد المصري للاسكواش، برئاسة عاصم خليفة، شروط المشاركة فى بطولة بريطانيا المفتوحة للناشئين، والمقرر انطلاقها خلال الفترة بين 20 إلى 24 يوليو المقبل.

وجاء خطاب اتحاد الاسكواش للاعبين كالتالي:



اتحاد الاسكواش

من ناحية أخرى، اكتمل جدول المتأهلين للمشاركة في بطولة العظماء الثانية المقرر إقامتها في مصر يوم 21 يونيو الجاري وحتى يوم 26 من نفس الشهر، في ختام منافسات موسم الاسكواش 2021/2022، حيث تقدر قيمة الجوائز المادية للبطولة بحوالي 200 ألف دولار.

وتضم البطولة أفضل 16 لاعباً ولاعبة خلال الموسم بواقع، 8 سيدات و8 رجال، حيث تقام المنافسات بنظام دور المجموعات في منافسات الرجال والسيدات في رحلة التتويج بأخر ألقاب الموسم الجاري.

ويشارك في البطولة بمنافسات السيدات كل من: نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الأولى عالمياً، نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية، هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة، الأمريكية أماندا صبحي، النيوزيلندية جويل كينج، الإنجليزية سارة جان بيري، روان العربي لاعبة وادي دجلة، والانجليزية جورجينا كيندي.

بينما في منافسات الرجال يشارك كل من: علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً، النيوزيلندي بول كول المصنف الثاني، مصطفى عسل لاعب الأهلي والمصنف الرابع، البيروفي دييجو إلياس، محمد الشوربجي لاعب إنجلترا والمصنف الثالث، طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف السادس، الويلزي جويل مكين، مازن هشام لاعب وادي دجلة.