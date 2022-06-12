شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة منتظرة من الزمالك مع رزاق سيسيه لحسم ملف التجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد إدارة نادي الزمالك ، برئاسة مرتضي منصور، جلسة مع رزاق سيسيه مهاجم الفريق الكروى الأول، خلال الأيام القليلة المقبلة، لحسم ملف تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجارى.

ورغم خروج سيسيه من حسابات الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، وعدم الاعتماد علي اللاعب، إلا أن إدارة القلعة البيضاء ترغب فى تجديد تعاقده وتحديد موقفه فى نهاية الموسم، سواء بالاستمرار أو البيع النهائي أو خروجه على سبيل الإعارة من جديد.

وأبدى رزاق سيسيه ترحيبه بالتجديد للزمالك، ومن المنتظر أن يتم خلال الجلسة تحديد كافة تفاصيل العقد بين الطرفين، قبل أن يوقع اللاعب على عقود التجديد.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الداخلية، فى الثامنة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة كآس مصر.

وحرص فيريرا، المدير الفنى، على التحدث مع اللاعبين محذرا إياهم من التهاون أمام الداخلية أو التعالى، وأكد فيريرا للاعبيه أن فريق الداخلية يضم عناصر مميزة ويمتلك 48 هدفا فى دورى الدرجة الثانية ونجح في التأهل للدوري الممتاز، ما سيجعل المنافسة شرسة وفى غاية القوة، وتحتاج تركيزاً من جميع اللاعبين.

وأكد فيريرا أن الجميع مطالب بتقديم أفضل ما لديه من إمكانيات، خاصة فى ظل غياب اللاعبين الدوليين والاعتماد على بعض البدلاء، وتعد فرصة كبيرة وعليهم التمسك بها.