شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مستقبل موسيماني فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب ملايين من جمهور النادي الأهلي مصير الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، بعدما شهدت الفترة الماضية جدلاً شديداً حول مصير المدير الفني، وتردد أن إقالة المدرب الجنوب أفريقي تبدو قريبة، فيما ذهب البعض بأن المدير الفني للأهلي مُستمر فى منصبه، وهو ما نرصده فى سياق التقرير التالي:



س:ما آخر تطورات مستقبل بيتسو موسيماني مع الأهلي؟ س:ما آخر تطورات مستقبل بيتسو موسيماني مع الأهلي؟



س: ماذا دار فى هذه الجلسة الثلاثية؟ ج: هناك جلسة جمعت موسيماني مع مسئولى الأهلي، وتحديداً محمود الخطيب رئيس النادى وياسين منصور رئيس شركة كرة القدم بالنادى، خلال الساعات الماضية، لمناقشة عدة أمور تتعلق بفريق الكرة ومصير المدير الفنى نفسه.س: ماذا دار فى هذه الجلسة الثلاثية؟

ج: مسئولو الأهلي استقروا عقب هذه الجلسة على بقاء موسيماني، بعدما رأت إدارة القلعة الحمراء أن أى تغييرات فى الجهاز الفني حالياً ليست فى مصلحة الفريق، وسيكون لها تأثير سلبى على الفريق ونتائجه الفترة المقبلة، كما أن الأهلي لديه ارتباطات قوية ومُتتالية الأيام المقبلة، ولا تحتمل إجراء تغييرات إلا فى الضرورة القصوى.

واتفق الخطيب وياسين منصور على بقاء موسيماني لنهاية الموسم، ولكن قد تكون هناك قرارات عاجلة بإقالة المدير الفني لو تعرض الفريق لنتائج سيئة فى المباريات المهمة المقبلة، خاصة مباراتى الزمالك وبيراميدز بالدورى والكأس.

س: لماذا غضب الأهلي من موسيماني خلال الفترة الماضية؟

ج: حالة غضب سيطرت على مسئولى الأهلي ضد موسيماني بسبب بقائه فترة طويلة فى المغرب وجنوب أفريقيا وترك الفريق يستعد للارتباطات المقبلة، وأحاديثه المُستمرة فى وسائل الإعلام بجانب الإجازات الكثيرة للفريق.

س: هل هناك تعليق رسمي من الأهلي على مصير موسيماني؟

ج : الدكتور سعيد شلبى، المدير التنفيذى للنادى الأهلى، قال إن موسيمانى سيقود الفريق فى مباراة الليلة أمام المصري بالسلوم فى كأس مصر، موضحاً خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON"، أن هناك تنسيقاً مع إدارة النادى ولجنة التخطيط وموسميانى طلب إجازة لأننا اشتغلنا لفترات طويلة دون راحة، ومن ثم إجازته كانت بعد التنسيق مع إدارة النادي.

ورداً على سؤال لميس الحديدى، هل معنى ذلك أن موسمانى باق؟ ليرد قائلاً، "مفيش قرار طلع حول ده، وده معناه أن موسيمانى موجود فى النادى الأهلى".

وحول وجود خلاف مع موسمانى قال سعد شلبي، "لو فيه كنا قلنا بس إحنا متعودين بشكل عام أن خلافتنا تحل داخل الغرف ولا نعلنها بس مفيش خلافات"، وحول رضا النادى عن أداء موسميانى قال، "مجلس الإدارة لا يرى وجود أى مشكلة فى الأداء".