7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأحد 12 / 6 / 2022، العديد من الأحداث الرياضية المهمة وأبرزها، بعثة منتخب مصر تصل كوريا الجنوبية لمواجهة منتخبها وديا.. فيديو، والزمالك ينتظر عودة طارق حامد لتحديد مصيره النهائي مع الفريق.

بعثة منتخب مصر تصل كوريا الجنوبية لمواجهة منتخبها وديا..فيديو

وصلت منذ قليل بعثة منتخب الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال إلى كوريا الجنوبية على متن طائرة خاصة في رحلة استغرقت أكثر من 10 ساعات لمواجهة منتخب كوريا ودياً الثلاثاء المقبل، ويترأس البعثة خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد ومحمد بركات عضو المجلس.

الزمالك ينتظر عودة طارق حامد لتحديد مصيره النهائي مع الفريق

نتظر مسئولو نادى الزمالك تحديد طارق حامد، لاعب وسط فريق الكرة الأول، موعد عودته من رحلة العلاج فى إسبانيا لعقد جلسة مع اللاعب لتحديد مصيره النهائي مع الفريق، خاصة أن تعاقده ينتهى بنهاية الموسم الجارى، ما يمنحه أحقية التوقيع لأى نادٍ فى الوقت الحالي، وأكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، أن اللاعب سافر إلى إسبانيا بعد الحصول على إذن من الإدارة، لافتًا إلى أنه ينتظر عودة اللاعب من أجل عقد جلسة معه وتحديد مصيره.

الأهلي يستقر على بقاء موسيماني لنهاية الموسم الجارى بعد جلسة 6 أكتوبر

اتفق مسئولو النادي الأهلي على بقاء بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق لنهاية الموسم الجارى خلال الجلسة الثلاثية التى جمعت المدير الفني مع محمود الخطيب رئيس النادى وياسين منصور رئيس شركة كرة القدم بالنادي.

شيكابالا جاهز لتدعيم الزمالك فى مواجهة الداخلية بكأس مصر

أصبح محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الفريق الكروى الأول بنادي الزمالك، جاهزًا لتدعيم صفوف فريقه خلال مواجهة الداخلية غدًا الاثنين، فى دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر، والتي يغيب عنها اللاعبون الدوليون بالزمالك لتواجدهم مع المنتخب الوطني فى رحلة مواجهة كوريا وديًا.

"كدمة الركبة" سبب غياب وليد سليمان عن الأهلى فى موقعة الكأس الليلة

يعانى وليد سليمان، صانع ألعاب النادى الاهلى ، من كدمة فى الركبة تعرض لها فى تدريبات المارد الأحمر ليغيب على إثرها عن مباراة فريقه الليلة أمام المصرى بالسلوم بكأس مصر.

الأهلي والزمالك.. تضاؤل فرص لحاق إمام عاشور بقمة الدورى بعد نتيجة الأشعة

أثبتت الأشعة التي خضع لها إمام عاشور لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، تعرضه لإصابة شد فى العضلة الخلفية، الأمر الذي ادي لاستبعاده من رحلة سفر المنتخب الوطني لكوريا لخوض المباراة الودية بين الفريقين، يوم الثلاثاء المقبل.

طبيب الأهلي يكشف موقف بدر بانون من المشاركة أمام المصري بالسلوم الليلة

منح الجهاز الطبي للأهلي، بقيادة الدكتور أحمد أبوعبلة، الجهاز الفني الضوء الأخضر للاستعانة بالدولي المغربي بدر بانون فى مباراة المصري بالسلوم الليلة فى كأس مصر.