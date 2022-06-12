شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يكشف موقف محمود علاء من ودية كوريا الجنوبية بعد إصابته بكدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض محمود علاء، مدافع نادي الزمالك والمنتخب الوطني، لكدمة خفيفة خلال مشاركته فى تدريبات الفراعنة، استعداداً للمباراة الودية مع كوريا الجنوبية، والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، وأكد الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب أن الإصابة بسيطة ولن تمنع اللاعب من المشاركة فى اللقاء الودى.

وكشف مراسل أون تايم سبورت المرافق لبعثة الفراعنة فى كوريا الجنوبية تفاصيل المران وذلك عبر برنامج "أخبار أون تايم"، وقال مراسل أون تايم سبورت، "المران استمر 70 دقيقة، وركز إيهاب جلال على بعض الجمل التكتيكية والبدنية، بإقامة تقسيمة بين اللاعبين وخرج محمود علاء من التشكيل بعد إصابته بكدمة خفيفة لكنها لن تمنعه من مباراة كوريا الجنوبية".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كوريا الجنوبية ودياً بعد خوض الفراعنة مواجهة إثيوبيا، التى أقيمت بالجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2023 فى كوت ديفوار.

وتلقى المنتخب الوطنى خسارة مفاجئة أمام نظيره الإثيوبي بهدفين دون رد فى الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

وخاض المنتخب المصري جولتين من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا، فاز على غينيا بهدف دون رد، قبل أن يخسر من إثيوبيا 2-0 مساء الخميس.