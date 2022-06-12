شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك مع اتحاد الشرطة.. وسموحة يواجه الأهلي فى أول جولات دوري سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم بمدينة رأس البر قرعة دوري عمومي السيدات لكرة اليد موسم 2023/٢٠٢٢ بحضور محمد الأمين رئيس التحاد و أعضاء مجلس إدارة الإتحاد المصري و لجان الاتحاد مع ممثلين أندية دوري عمومي السيدات و بحضور أعضاء ورئيس لجنة المسابقات حيث يشارك بدوري عمومي السيدات هذا الموسم 19 فريق وهم أندية الشمس / الاهلي / سبورتنج / الزمالك / سموحه / الجزيره / الطيران / اكتوبر / المعادي / هليوليدو / الترسانه / اتحاد الشرطه / مدينه نصر / الزهور / اصحاب الجياد / مركز شباب ششت الانعام / منوف الرياضي / هليوبوليس / البنك الاهلي .

تقام المرحله الأولي بنظام دوري من دور واحد مع الربط هذا الموسم بمسابقة 2006 ناشئات لتحديد المستويين للمرحلة الثانية.

جاءت مواجهات

الجولة الأولىكالتالى :

المعادي أمام الشمس

سموحة أمام الأهلي

سبورتنج أمام منوف الرياضي

الزمالك امام اتحاد الشرطة

مدينه نصر أمام البنك الاهلي

الطيران أمام هليوبوليس

الترسانة امام أصحاب الجياد

الزهور أمام هليوليدو

الجزيره أمام ششت الانعام

الجولة الثانية:

البنك الأهلي مع أكتوبر

هليوبوليس أمام مدينه نصر

الشمس أمام الطيران

اتحاد الشرطة أمام المعادي

الأهلي أمام الزمالك

منوف الرياضي أمام سموحة

أصحاب الجياد أمام سبورتنج

الزهور أمام الترسانة

مركز شباب ششت الأنعام أمام هليوليدو

تقام المباريات علي ملاعب الأندية المذكوره أولا

بدايه مسابقات دوري عمومي السيدات كما اعلنتها لجنه المسابقات يوم الجمعة23 سبتمبر عام2022