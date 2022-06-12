شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري: الجاليات العربية تواصلت معنا لحضور مباراة مصر وكوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف خالد عبد الرحمن السفير المصري بكوريا الجنوبية، عن الاهتمام الجماهيري الكبير بالمباراة الودية التي تجمع المنتخب الوطني بنظيره كوريا الجنوبية والمقرر إقامته يوم الثلاثاء المقبل.

وقال السفير المصري في تصريحات لبرنامج "أخبار أون تايم" عبر قناة أون تايم سبورت: أثني على المجهود الذي يبذله الفريق بعد وصولهم عقب طيران 11 ساعة ولديهم روح عالية، الجماهير الكورية تتطلع إلى تلك المباراة لأنها لم تحدث منذ سنوات والتذاكر نفذت خلال ساعتين فقط بعد طرحها، الجماهير ترغب في مشاهدة أقوى فرق أفريقيا، خاصة أن كوريا الجنوبية ستلعب مع غانا في كأس العالم.

أضاف: أتمنى أن نحقق نتيجة جيدة في المباراة وأدعم الفريق في ظل تلك الروح التي يتمتعون بها، تلقيت اتصالات كثيرة من السفارات العربية والجالية المصرية واتفقنا مع اتحاد الكرة الكوري على تخصيص مجموعة تذاكر لجماهيرنا وتم هذا الأمر.

واختتم: هناك مجموعة من رجال الأعمال الكوريين اهتموا بالأمر وطلبوا معرفة لون الزي الذي سيرتديه المنتخب وسيتواجدون في المدرجات بالأعلام لدعم المنتخب الوطني وهذه روح طيبة جداً، والدبلوماسية الرياضية مهمة جداً وهذا تسويق لمصر.

ووصلت بعثة منتخب الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال إلى كوريا الجنوبية على متن طائرة خاصة في رحلة استغرقت أكثر من 10 ساعات لمواجهة منتخب كوريا ودياً الثلاثاء المقبل، ويترأس البعثة خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد ومحمد بركات عضو المجلس.