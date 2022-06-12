شكرا لقرائتكم خبر عن عضو المصرى السابق يناشد محافظ بورسعيد التدخل لتسهيل علاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشد طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري السابق، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد التدخل لتسهيل علاجه فى الفترة الحالية، وحل أزمة إقامته فى دور أرضي لتلقي العلاج نظراً لمعاناته بعد الخضوع لعملية جراحية يصعب معها التنقل للطوابق العليا.

من جانبه، حرص مجلس إدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، على زيارة طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادى السابق والذى يعانى منذ فترة من وعكة صحية شديدة، حيث منح سمير حلبية درع النادى المصرى لطارق هاشم تقديرًا لمجهوداته طوال السنوات الماضية.

و يدخل النادي المصري بقيادة حسام حسن، المدير الفني الجديد للفريق البورسعيدي، تحدياً جديداً عندما يلتقى المنصورة، فى السادسة والنصف مساءً باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر، حيث يبحث الفريق البورسعيدى عن أول فوز محلي بعد 64 يوماً، غابت فيهم شمس الانتصارات عن القلعة الخضراء.

ويرجع آخر فوز للنادي المصري فى الدوري العام إلى 9 أبريل الماضي، عندما فاز المصري على النادي الأهلي بهدف نظيف، ومن بعدها لم يتذوق الفريق البورسعيدي طعم الانتصارات، كما ودع بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية من الدور ربع النهائي بعد الهزيمة أمام نهضة بركان المغربي بنتيجة 3/2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وفي الدوري العام، فشل المصرى فى حصد أى انتصار بعد الفوز على الأهلي، حيث خسر أمام الزمالك 2/1، ثم أمام المقاولون العرب 2/0، ثم أمام الإسماعيلي 3/2، وتعادل مع غزل المحلة 1/1، وخسر أمام سموحة 2/1، ثم أمام فيوتشر 1/0، وأمام البنك الأهلي بنتيجة 3/2، وأخيرا أمام بيراميدز بنتيجة 3/1.