شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على التشكيل المتوقع للأهلي أمام المصري بالسلوم الليلة في الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة المصري بالسلوم المقرر لها التاسعة من مساء اليوم ،الأحد، بإستاد الأهلي والسلام في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

ويخوض الأهلي مباراة الليلة دون لاعبيه الدوليين لتواجدهم مع منتخبات بلادهم للمشاركة في مباريات الأجندة الدولية.

ويضم تشكيل الأهلي ، المتوقع ، كلاً من : مصطفي شوبير ، رامي ربيعة ،محمد هاني ، كريم فؤاد ،محمود وحيد ، محمد محمود ، أحمد نبيل كوكا، زياد طارق ، صلاح محسن ، محمد شريف و حسام حسن.

وجاءت قائمة الأهلي لمباراة المصري بالسلوم ،الليلة ، كالتالي: محمود متولي ورامي ربيعة وحسام حسن ومحمد شريف وبدر بانون وحسين الشحات وصلاح محسن ومحمود وحيد ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وحمزة علاء ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق ومصطفى مخلوف.