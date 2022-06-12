شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحصد برونزية الزوجى المختلط فى كأس العالم للخماسي الحديث بتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر للخماسي الحديث الميدالية البرونزية فى منافسات الزوجي المختلط بكأس العالم للخماسي الحديث، الذى تستضيفه مدينة أنقرة التركية خلال الفترة بين 6 وحتى 14 يونيو الجارى.

وحصل ثنائي مصر مهند طارق وأميرة قنديل على المركز الثالث والميدالية البرونزية برصيد نقاط 1351 نقطة، بينما جاءت الذهبية من نصيب ثنائي كوريا الجنوبية برصيد 1367 نقطة وحصل على الميدالية الفضية ثنائي ألمانيا برصيد 1359 نقطة. وكانت سلمى أيمن قد حققت المركز الخامس في منافسات فردي السيدات .

وتشارك مصر ببعثة مكونة من إسلام حامد، محمد الجندى، مهند طارق، معتز وائل، على الدين شريف، واللاعبات: سلمي أيمن ، أميرة قنديل ، زينه عامر ، نورين بولس.

ويقود الفريق فنيا كل من: رؤوف حسام المدير الفني، وياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة، وعمرو سيد المدير الفني للشباب، ومحمد غيث و ديفيد عبد الملاك مدربو السلاح، وهشام سليمان مدرب العدو، وابراهيم سكر مدرب الرماية، وترأس البعثة نهي مروان ويرافقها صافي وارث إدارية.