شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الدرندلي ومحمد بركات يجتمعان بالجهاز الفني للمنتخب.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب الوطني بكوريا الجنوبية، اجتماعا بصحبة محمد بركات عضو مجلس الإدارة والجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة إيهاب جلال، غداً الاثنين، وذلك كنوع من التحفيز ذلك قبل اللقاء الودي المرتقب للمنتخب الوطني مع كوريا الجنوبية، والمقرر إقامته يوم الثلاثاء المقبل.

وأكد مراسل أون تايم سبورت عبر برنامج "أخبار أون تايم"، أن الجماهير الكورية سألت عن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي، بمجرد وصول البعثة، وقال مراسل أون تايم سبورت: بمجرد وصول البعثة كان السؤال عن نجوم المنتخب محمد صلاح والنني وتريزيجية وكان من بين شروط الاتفاق على الودية أنه في حالة مشاركة محمد صلاح لمدة 45 دقيقة، كان الاتحاد سيحصل على 50 ألف دولار.

وصلت بعثة منتخب الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال إلى كوريا الجنوبية على متن طائرة خاصة في رحلة استغرقت أكثر من 10 ساعات لمواجهة منتخب كوريا ودياً الثلاثاء المقبل، ويترأس البعثة خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد ومحمد بركات عضو المجلس.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا أكد خلاله جمال علام، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أنه لم يصرح بإقالة إيهاب جلال، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، من منصبه.

ونشر اتحاد الكرة بيانا، عبر حسابه على فيس بوك، أن جمال علام يؤكد أنه لم يصرح بإقالة إيهاب جلال، وتصريحه بوضوح بأن الاتحاد يدرس كل البدائل لحين اتخاذ القرار النهائي خلال اجتماع المجلس المقبل.

وأضاف علام فى البيان، "كلفنا اللجنة الفنية (حازم إمام - محمد بركات) بدراسة السير الذاتية لمدربين أجانب، تحسبا لأية ظروف تطرأ خلال الأيام المقبلة.