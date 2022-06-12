شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء مجدى تتوج بذهبية الدورى العالمى للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت أسماء مجدى، لاعبة منتخب الكاراتيه، بالمركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات الكاتا سيدات بالدورى العالمى التي تقام بصالة باستاد القاهرة.

كما توج محمد سامح لاعب المنتخب بالمركز الثالث والميدالية البرونزية بمنافسات وزن تحت 84 كجم ، ليرتفع عدد ميداليات مصر في البطولة إلى 7 ميداليات، حتى الآن، مقسمة إلى ذهبية و6 برونزيات .

وحقق الميداليات كل من، سارة حسين فى منافسات تحت 68 كجم كوميتيه سيدات، ميسرة محمد تحرز البرونزية 68 كجم ، مؤمن محمد فى وزن 67، عمرو علاء يحرز البرونزية فى وزن 60 كجم ، بالإضافة إلى عبد الرحمن عبد الله فى نفس الوزن.