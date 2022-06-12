شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد محمد صلاح في لحظات "أبوة" بصحبة كيان ومكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر نشر صورة تجمعه مع ابنتيه مكة وكيان على أحد الشواطئ خلال قيامه بمداعبتهما عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث يحرص محمد صلاح، على قضاء أوقات خاصة بصحبة ابنتيه مكة وكيان، في لقطات أبوية تخطف قلوب متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.



محمد صلاح

وتحدث الدولى المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول عن تتويجه بلقب أفضل لاعب فى العام المقدمة من اتحاد اللاعبين المحترفين لعام 2022 للمرة الثانية فى مسيرته الكروية مع الريدز بعد فوزه في المرة الأولى عام 2018.

وقال محمد صلاح في تصريحات لاتحاد اللاعبين المحترفين في الدوري الإنجليزي: "إنه لشرف عظيم أن أفوز بلقب فردي أو جماعي وهذا كبير جدا، سعيد جدا وفخور بذلك".

وأضاف محمد صلاح: "هذا أمر جيد حقًا للفوز، خاصة لأنه تصويت من قبل اللاعبين، عندما أفكر فى الأمر، بالطبع أردت الدوري الإنجليزي أولاً قبل أي شيء، ودوري الأبطال أيضًا، لكن كفرد يظهر لك قليلاً أنك عملت بجد حقًا وأنك تحصل على ما عملت من أجله نوعًا ما، ليس فقط فرديًا أو جماعيًا، بالتأكيد الفريق يأتي أولاً".

وشدد محمد صلاح "لدي غرفتي مع الجوائز في خزانة وتأكدت كان لدي مساحة أخرى لواحد آخر، دائمًا ما أحتفظ بالمساحة وأحاول فقط أن أتخيل أن الجوائز ستأتي".

واصل محمد صلاح: "عندما تكبر، تشعر أنك أكثر استقرارًا وتعرف بالضبط ما تريده من كرة القدم، لذلك أحاول فقط الاسترخاء ومساعدة الفريق".

وتابع محمد صلاح حديثه: "لهذا السبب أعتقد أنني فزت أيضًا بصانع الألعاب لأنه يبدو أنك أكثر دراية باللعبة، لذلك تحاول فقط تحسين الأشخاص بجوارك وتحاول تحسين نفسك أيضًا."

لعب الدولي المصري 51 مباراة مع الريدز الموسم الماضي حيث رفع كأس الإمارات وكأس كاراباو في ويمبلى، بينما احتل المركز الثاني بفارق ضئيل في الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال.

سجل 31 هدفاً في جميع المسابقات، وصعد إلى المركز التاسع في قائمة الهدافين على الإطلاق للنادي، كما سجل 15 تمريرة حاسمة.