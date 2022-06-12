شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى فتحى نجم الأهلى فى صورة عائلية بعد استبعاده من صفوف الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر حمدى فتحى، لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر، عبر حسابه على فيس بوك مع والده وأشقائه بعد استبعاده من صفوف الفراعنة.

ويخضع حمدى فتحى لفحص طبى بمعرفة أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبى للمارد الأحمر لتحديد موقفه من المباريات المقبلة للفريق بعد شكواه من إجهاد عام واستبعاده من صفوف منتخب مصر.

وخرج حمدي فتحي من حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال في ودية كوريا الجنوبية بسبب الإصابة.

وكان منتخب مصر قد تعرض لهزيمة قاسية 2-0 أمام إثيوبيا ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم 2023، علما بأن الفراعنة فازوا فى الافتتاح على غينيا 1-0.

ويتنافس منتخب مصر في المجموعة الرابعة بالتصفيات القارية مع غينيا وإثيوبيا ومالاوي، وتتساوى جميع الفرق بعد الجولة الثانية برصيد 3 نقاط.