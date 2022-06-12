شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُراجع موسيماني فى موقفه بشأن مصير هذا اللاعب فى الميركاتو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي مُراجعة بيتسو موسيماني المدير الفني فى بعض الأمور الفنية الخاصة بالفريق، فى مقدمتها موقف بعض اللاعبين الذين يرغب المدير الفنى فى رحيلهم عن القلعة الحمراء الصيف المقبل.

ويُعد حسام حسن مهاجم الأهلي من اللاعبين الذين رحب موسيماني برحيلهم الصيف المقبل على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، ولكن لجنة التخطيط ترى أنه من الأفضل التمهّل فى هذا الأمر وعدم التسرّع فى رحيل حسام حسن.

وترى بعض الأصوات فى الأهلي أن حسام حسن مهاجم جيد وصاحب قدرات فنية عالية، ولابد من منحه الفرصة كاملة الموسم المقبل.

ويخوض الأهلي الليلة مباراة من نوعية "السهل المُمتنع" أمام فريق المصري بالسلوم في التاسعة من مساء اليوم، الأحد، باستاد الأهلي والسلام في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.