شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يتوجه إلى الإسكندرية الثلاثاء استعداداً لتصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى المنتخب الوطني لكرة السلة، بقيادة روي رانا، المعسكر الإعدادى الأول لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2023، والمقرر إقامتها فى يوليو المقبل ببرج العرب.

وخاض المنتخب معسكرًا خلال الأسبوع الماضي فى صالة الدكتور حسن مصطفى حتى صباح اليوم، الأحد، قبل أن يحصل اللاعبون على راحة سلبية بعد فض المعسكر، وفقًا للبرنامج التدريبي الموضوع من جانب الجهاز الفني.

ويحصل لاعبو المنتخب على راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة، على أن يعود المعسكر للانتظام فى صالة برج العرب بالإسكندرية مساء الثلاثاء المقبل، ويشهد أول تدريبات الفراعنة فى المرحلة الثانية من الاستعداد للتصفيات.

ويخوض المنتخب المصري تدريباته اليومية على صالة برج العرب بالإسكندرية قبل أن يبدأ مبارياته الودية أمام منتخبات الأردن ورواندا وأوغندا التي تنطلق الثلاثاء 21 من شهر يونيو الجاري.