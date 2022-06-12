شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة نادر قمر الدولة قبل مواجهة المصرى بالسلوم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلى، فى التاسعة مساء اليوم الأحد، مباراة مهمة أمام المصرى بالسلوم ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر 2021 -2022 باستاد الأهلى والسلام، فى مباراة يسعى خلالها المارد الأحمر لتخطى أحزانه والتأهل لدور الستة عشر للبطولة.

وأسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبد الفتاح، الصافرة التحكيمية للمباراة لنادر قمر الدولة، ويعاونه كل من سامي هلهل و خالد حسين، ويتولى تقنية الفار عمر الشناوي، ويساعده هشام الدسوقي، وحكم رابع صبرى إبراهيم.

وأدار قمر الدولة مباراة وحيدة للأهلي بالموسم الجارى أمام سيراميكا ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى أبريل الماضى.

وأقعت قرعة كأس مصر لهذا الموسم الفريق الأحمر أمام نادى المصرى بالسلوم الناشط فى دوري الدرجة الثانية.