شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة نادر قمر الدولة قبل مواجهة المصرى بالسلوم؟ والان مع تفاصيل الخبر
وأسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبد الفتاح، الصافرة التحكيمية للمباراة لنادر قمر الدولة، ويعاونه كل من سامي هلهل و خالد حسين، ويتولى تقنية الفار عمر الشناوي، ويساعده هشام الدسوقي، وحكم رابع صبرى إبراهيم.
وأدار قمر الدولة مباراة وحيدة للأهلي بالموسم الجارى أمام سيراميكا ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى أبريل الماضى.
وأقعت قرعة كأس مصر لهذا الموسم الفريق الأحمر أمام نادى المصرى بالسلوم الناشط فى دوري الدرجة الثانية.
وستكون مواجهة المصرى بالسلوم هي الأول الرسمية التى يخوضها الأهلى بعد الهزيمة من الوداد المغربى بهدفين نظيفين وخسارة لقب دوري أبطال أفريقيا، والذى حرمه من تحقيق إنجاز جديد بالفوز باللقب لثلاث مرات متتالية والحادية عشر فى تاريخه.
ويخوض الأهلى مباراة المصرى بالسلوم بدون اللاعبين الدوليين، تنفيذاً لقرار اتحاد الكرة بخوض مباريات دور الـ 32 للنسخة الجديدة من بطولة كأس مصر، فيما يغيب أكرم توفيق وعمار حمدى وبدر بانون وميكيسونى للإصابة.
من جهته حذر الجهاز الفني للأهلى لاعبيه من مفاجآت كأس مصر، مشدداً على ضرورة تخطى عقبة المصرى بالسلوم لبداية صفحة جديدة ومصالحة الجماهير الغاضبة.