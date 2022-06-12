شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات دولية ودية لمنتخب كرة اليد الشاطئية على ملاعب سيتى كلوب الشروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى مجلس إدارة سيتى كلوب لإدارة المنشآت الرياضية، برئاسة محمد مرجان، خطابا من الاتحاد المصرى لكرة اليد يفيد بأن المنتخب المصرى لكرة اليد الشاطئية الذى يؤدى تدريباته على ملاعب سيتى كلوب بالشروق استعدادا للمشاركة فى بطولة العالم باليونان خلال الفترة من 20 الى27 يونيو 2022 سوف يخوض مباريات ودية مع المنتخب الأمريكي يومى 17و18 يونيو على الصالات المخصصة بملاعب سيتى كلوب الشروق..

يذكر أن ملاعب نادي سيتي كلوب فرع الشروق بعد تجهيزها بالرمال قد استضافت معسكر منتخب مصر لكرة اليد الشاطئية استعدادًا لكأس العالم في اليونان في الفترة من 21 إلى 27 من شهر يونيو المقبل.

وتأهل المنتخب الوطني إلى بطولة العالم بعد التتويج ببطولة أفريقيا لرجال كرة اليد الشاطئية، بعد تحقيق الفوز على المغرب في مباراتين متتاليتين بنتيجة (2-0) و(2-1) على الترتيب.

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