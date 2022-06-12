شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تنظم بطولة أفريقيا للجمباز الإيقاعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم الاتحاد المصري للجمباز البطولة الأفريقية السادسة عشرة للجمباز الإيقاعي كبار وناشئين خلال الفترة من 17 حتى 19 يونيو الجارى بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولى، والمؤهلة لبطولة العالم 2022 المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وتقام بطولة أفريقيا للجمباز الإيقاعي للكبار والناشئين بمشاركة 7 دول، هي الجزائر وأنجولا والرأس الأخضر، والمغرب وتونس وجنوب أفريقيا ومصر البلد المستضيف، بإجمالي عدد المشاركين : 99 منهم 60 لاعبة.

ويمثل لاعبات منتخب مصر الجماعي ناشئات رؤى وائل ومريم سمير وجودي ياسر وبتول خالد وجورية تامر ونادين محمد ، ويمثل لاعبات منتخب مصر الجماعي كبار دانا ياسر وليلى الشريف وملك تامر ونازلي محمد وسندري عاصم وخديجة محمد ، بينما يمثل لاعبات فردي كبار أمينة احمد وعلياء حازم وفريده عادل وجومانا أحمد ، ويمثل لاعبات فردي ناشئات فريده عمرو وعبير مدحت ولمار عاصم وعاليا أسامة.

ويتكون الجهاز الفني من المدربات ميار رجب ونهى حسام ومنار الغاول وهوايدا سلامة وتاتيانا اندريفا، والمحكمات ياسمين رستم وعاليا الكاتب ولينا هاشم، وسارة رستم. وتعتبر هذه البطولة أولي البطولات الأفريقية آلتي ينظمها اتحاد الجمباز فى ظل رئاسة الدكتور إيهاب أمين الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز