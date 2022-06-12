مع الرحيل المحتمل لـ صلاح وماني.. ليفربول يسعى للتعاقد مع أغلى لاعب في تاريخه

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت تقارير صحفية بأن نادي ليفربول الإنجليزي يسعى لضم الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم بنفيكا البرتغالي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك تحسباً للرحيل المتوقع للسنغالي ساديو ماني صوب بايرن ميونخ، والنجم المصري محمد صلاح .

وذكرت التقارير أن نادي بنفيكا تلقى بالفعل عرضاً رسمياً من ليفربول لضم نونيز، بقيمته 80 مليون يورو، مع وجود مناقشات حالية بخصوص مبلغ يتراوح بين 15 و20 مليون يورو، يتعلق ببند الإضافات والحوافز.

ويبحث ليفربول عن طريقة لدفع هذا المبلغ الضخم ، حيث يريد أن يكون ذلك عبر أقساط تدفع على مدار 5 سنوات.

وفي حال انتقال داروين نونيز (22 عاماً) إلى ليفربول بهذا المبلغ، الذي قد يصل إلى 100 مليون يورو بحساب الإضافات والحوافز، فإنه سيصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي الإنجليزي.

وفي هذه الحالة، فإن نونيز سيحطم صفقة انتقال الهولندي فيرجيل فان دايك من ساوثهامبتون إلى ليفربول في يناير 2018 مقابل 84.5 مليون يورو.

يشار إلى أن نونيز، الذي نشأ في أكاديمية نادي بينيارول، أحد أكبر أندية الأوروجواي، يلعب في مركز قلب الهجوم "رأس حربة"، كما يتم توظيفه أيضا كجناح أو صانع ألعاب.

وفي عام 2019، انتقل نونيز إلى أوروبا من بوابة ألميريا الإسباني، الذي دفع 13 مليون يورو مقابل التعاقد معه.

وتألق نونيز بشكل لافت مع الفريق الإسباني، حيث سجل 16 هدفا وصنع 3 أهداف خلال 32 مباراة مع الفريق الأندلسي، ليلفت انتباه عدد من الأندية الأوروبية.

وفي صيف عام 2020، انتقل نونيز إلى بنفيكا مقابل 24 مليون يورو، وبعقد يمتد حتى 2025، ليشارك معه في 84 مباراة أحرز خلالها 74 هدفا وصنع 16 هدفا.

كما بدأ نونيز مسيرته مع منتخب الأوروجواي عام 2019، ومنذ ذلك الحين شارك في 11 مباراة سجل خلالها هدفين.