شكرا لقرائتكم خبر عن "كدمة الركبة" سبب غياب وليد سليمان عن الأهلى فى موقعة الكأس الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى وليد سليمان، صانع ألعاب النادى الاهلى ، من كدمة فى الركبة تعرض لها فى تدريبات المارد الأحمر ليغيب على إثرها عن مباراة فريقه الليلة أمام المصرى بالسلوم بكأس مصر.

وينفذ الحاوى برنامجا تأهيليا للعودة للتدريب الجماعى للأهلى فى ظل المباريات المضغوطة التى تنتظر المارد الأحمر بداية من مباراة الليلة، ثم مواجهة إيسترن كومبانى ثم الزمالك بالدوري.

ويخوض فريق الأهلى، فى التاسعة مساء اليوم الأحد، مباراة مهمة أمام المصرى بالسلوم ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر 2021 -2022 باستاد الأهلى والسلام، فى مباراة يسعى خلالها المارد الأحمر لتخطى أحزانه والتأهل لدور الستة عشر للبطولة.

وستكون مواجهة المصرى بالسلوم هي الأول الرسمية التى يخوضها الأهلى بعد الهزيمة من الوداد المغربى بهدفين نظيفين ليخسر لقب دوري أبطال أفريقيا، ويحرم من تحقيق إنجاز جديد بالفوز باللقب لثلاث مرات متتالية والحادية عشر فى تاريخه.

ويخوض الأهلى مباراة المصرى بالسلوم بدون اللاعبين الدوليين، تنفيذاً لقرار اتحاد الكرة بخوض مباريات دور الـ 32 للنسخة الجديدة من بطولة كأس مصر، فيما يغيب أكرم توفيق وعمار حمدى وميكيسونى للإصابة.