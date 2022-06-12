شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقر على بقاء موسيماني لنهاية الموسم الجارى بعد جلسة 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق مسئولو النادي الأهلي على بقاء بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق لنهاية الموسم الجارى خلال الجلسة الثلاثية التى جمعت المدير الفني مع محمود الخطيب رئيس النادى وياسين منصور رئيس شركة كرة القدم بالنادي.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365" أن جلسة الأمس التى عُقدت أمس، السبت، في منزل ياسين منصور بحى الأثرياء فى مدينة 6 أكتوبر لم تشهد قرارات توقعها البعض بإقالة المدير الفني للفريق على خليفة عدة أمور حدثت الأيام الماضية، بينما تم الاتفاق على استمرار المدرب الجنوب أفريقي.

وتحدثت بعض التقارير خلال الفترة الأخيرة عن تفكير إدارة الأهلي فى إقالة موسيماني على خلفية خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا قبل أسبوعين أمام الوداد المغربي بجانب كثرة تصريحات موسيماني لوسائل الإعلام الخارجية، فضلاً عن تواجده فترة طويلة في المغرب وجنوب أفريقيا بعيداً عن الفريق .

ولكن إدارة الأهلي تمسكت ببقاء موسيماني بعدما رأت أن أية تغييرات فى الجهاز الفني حالياً ليست فى مصلحة الفريق، وسيكون لها تأثير سلبى على الفريق ونتائجه الفترة المقبلة، كما أن الأهلي لديه ارتباطات قوية ومُتتالية الأيام المقبلة، ولا تحتمل إجراء تغييرات إلا فى الضرورة القصوى.

وتُشير المعلومات الواردة من الأهلي أن الخطيب وياسين منصور إتفقا على بقاء موسيماني لنهاية الموسم ، لكن قد تكون هناك قرارات عاجلة بإقالة المدير الفني لو تعرض الفريق لنتائج سيئة في المباريات الهامة المقبلة خاصة مباراتي الزمالك وبيراميدز بالدوري والكأس.

ويلعب الأهلي مع المصري بالسلوم مساء اليوم ،الأحد، في دور الـ32 لبطولة كأس مصر ثم سيلعب بعدها مع إيسترن كومباني يوم 15 يونيو ثم الزمالك يوم 19 يونيو ثم غزل المحلة يوم 22 يونيو في الدوري ثم مع بيراميدز يوم 26 يونيو في كأس مصر.