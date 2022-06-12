شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة النهائية لمنتخب مصر ببطولة أفريقيا للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري للسلاح القائمة النهائية المشاركة فى بطولة أفريقيا للرجال والسيدات، والتى تقام داخل الصالة المغطاة بمجمع محمد الرياضي بمدنية كازابلانكا المغربية فى الفترة من 15 حتى 19 يونيو الجارى.

وتضم البعثة كلاً من أعضاء مجلس الإدارة خالد كابش وميرفت حسنين رؤساء البعثة، ومحمد إسماعيل وغادة عاطف تأهيل بدني وإصابات ملاعب، وأيمن غنيم إداري البعثة، والحكمين أحمد عمرو ومصطفى المعتز، سيد سامي مدير فني منتخب سلاح سيف المبارزة، وشريف البكري مدير فني منتخب سلاح السيف، ومدربين الأسلحة المختلفة خالد بوهديمة ومصطفى نهاد ومؤمن مجدي وحسام طلعت.

قائمة اللاعبين واللاعبات

وتضم قائمة سلاح سيف المبارزة رجال كلا من: "محمد السيد، أحمد السيد، محمد ياسين، أحمد السكري"، أما سيدات: "ناردين إيهاب، آية شريف، شرويت جابر، منةالله هاني".

كما جاءت قائمة منتخب سلاح الشيش رجال وسيدات كالتالي، أولاً قائمة الرجال:" علاء أبو القاسم، محمد حمزة، محمد عصام، محمد حسن"، ثانيًا السيدات:" يارا الشرقاوي، نهى هاني، نورا منير، مريم الزهيري"، بقيادة مصطفى نهاد ومؤمن مجدي مدربين المنتخب.

وأخيرًا ضمت قائمة سلاح السيف رجال وسيدات كل من: "محمد عامر، زياد السيسي، أدهم معتز، مدحت معتز، ندي حافظ، سارة شومان، مريم الدغيدي، زينة اشرف"، ويقود المنتخب فنيا حسام طلعت مدرب وشريف البكري المدير الفني للمنتخب.