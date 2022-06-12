موعد مباراة منتخب مصر وكوريا الجنوبية الودية

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القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر لمواجهة كوريا الجنوبية ودياً بعد خوض الفراعنة مواجهة إثيوبيا، التى أقيمت بالجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2023 فى كوت ديفوار.

منتخب مصر يخسر من إثيوبيا بثنائية

تلقى المنتخب الوطنى خسارة مفاجئة أمام نظيره الإثيوبي بهدفين دون رد فى الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

وخاض المنتخب المصري جولتين من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا، فاز على غينيا بهدف دون رد، قبل أن يخسر من إثيوبيا 2-0 مساء الخميس.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة بعد الهزيمة من إثيوبيا

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع كوريا الجنوبية الثلاثاء المقبل فى لقاء ودى يقام فى الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة.

ويلتقى المنتخب المصرى مع منتخب مالاوي فى المباراة القادمة بتصفيات أمم أفريقيا في شهر سبتمبرالمقبل.

بعثة منتخب مصر تصل كوريا الجنوبية

وصلت بعثة منتخب الأول لكرة القدم بقيادة إيهاب جلال إلى كوريا الجنوبية على متن طائرة خاصة في رحلة استغرقت أكثر من 10 ساعات لمواجهة منتخب كوريا ودياً الثلاثاء المقبل، ويترأس البعثة خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد ومحمد بركات عضو المجلس.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا أكد خلاله جمال علام، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أنه لم يصرح بإقالة إيهاب جلال، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول، من منصبه.

ونشر اتحاد الكرة بيانا، عبر حسابه على فيس بوك، أن جمال علام يؤكد أنه لم يصرح بإقالة إيهاب جلال، وتصريحه بوضوح بأن الاتحاد يدرس كل البدائل لحين اتخاذ القرار النهائي خلال اجتماع المجلس المقبل.

وأضاف علام فى البيان، "كلفنا اللجنة الفنية (حازم إمام - محمد بركات) بدراسة السير الذاتية لمدربين أجانب، تحسبا لأية ظروف تطرأ خلال الأيام المقبلة.