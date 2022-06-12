شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا جاهز لتدعيم الزمالك فى مواجهة الداخلية بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الفريق الكروى الأول بنادي الزمالك، جاهزًا لتدعيم صفوف فريقه خلال مواجهة الداخلية غدًا الاثنين، فى دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر، والتي يغيب عنها اللاعبون الدوليون بالزمالك لتواجدهم مع المنتخب الوطني فى رحلة مواجهة كوريا وديًا.

وتماثل شيكابالا من الإجهاد العضلي الذي تعرض له وأدي لغيابه عن المشاركة مع الزمالك في مواجهات إنبى وطلائع الجيش والإسماعيلي، وأصبح اللاعب جاهزًا للعودة لصفوف الفريق خلال مواجهة الداخلية، بعدما خاض برنامج تأهيلي مكثف، وانتظم في تدريبات الزمالك بشكل طبيعي في الأيام الاخيرة.

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك تدريباته الجماعية عصر اليوم، الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، ثم يعلن البرتغالي فيريرا قائمة اللاعبين التى ستدخل معسكرا مغلقا استعداداً لمواجهة الداخلية.

وحرص فيريرا، المدير الفنى، على التحدث مع اللاعبين محذرا إياهم من التهاون أمام الداخلية أو التعالى، وأكد فيريرا للاعبيه أن فريق الداخلية يضم عناصر مميزة ويمتلك 48 هدفا فى دورى الدرجة الثانية ونجح في التأهل للدوري الممتاز، ما سيجعل المنافسة شرسة وفى غاية القوة، وتحتاج تركيزاً من جميع اللاعبين.

وأكد فيريرا أن الجميع مطالب بتقديم أفضل ما لديه من إمكانيات، خاصة فى ظل غياب اللاعبين الدوليين والاعتماد على بعض البدلاء، وتعد فرصة كبيرة وعليهم التمسك بها.