شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. توصية بايرن ميونخ تنقذ بدر بانون من الرحيل عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن إدارة النادى الأهلى، فى وقت سابق، كانت بصدد الاستغناء عن جهود المغربى بدر بانون، بداعى أن مشواره انتهى مع الكرة إثر معاناته من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا مرتين على التوالي.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "إدارة الأهلى تلقت تأكيدات طبية بأن بدر بانون مشواره انتهى مع الكرة ولن يقدر على ممارسة الكرة مرة أخرى، ولكنها عرضت الفحوصات الطبية الخاصة باللاعب على بعض الأطباء فى ألمانيا، وتحديداً الجهاز الطبي لبايرن ميونيخ".

وأضاف شوبير، "الأطباء الألمان أكدوا للأهلى قدرة اللاعب على التعافى، ونفذ بدر بانون برنامجاً تأهيلياً فى المغرب بناءً على نصيحة الأطباء، وبالفعل عاد بسرعة قوية، ويتواجد اليوم في قائمة مباراة الأهلى لمواجهة المصرى بالسلوم لأول مرة منذ فترة طويلة، وهذا مؤشر جيد للغاية".