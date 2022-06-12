تعرف على التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر ضد إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

يخوض منتخب الجزائر اليوم الأحد مواجهة ودية قوية ضد نظيره الإيراني الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.



ويسعى منتخب الجزائر لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية، بعد فوزه مؤخرا على أوغندا وتنزانيا ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 بنفس النتيجة 2-0.

وسبق لمنتخب الجزائر أن واجه إيران في 4 مناسبات سابقة حقق خلالها فوزين، مقابل تكبده لهزيمتين.

ودارت آخر مباراة ودية بين المنتخبين عام 2018 في النمسا وخسرها منتخب الجزائر بنيتجة 1-2.

ومن المنتظر أن يعول جمال بلماضي مدرب "الخضر" على أفضل تشكيلة له، خاصة وأن سيواجه منافسا قويا تصدر مجموعته خلال التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022.

التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر ضد إيران

حراسة المرمى: رايس مبولحي

خط الدفاع: حسين بن عيادة - رامي بنسبعيني - عيسى ماندي - عبد القادر بدران

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر - رامز زروقي - سفيان بن دبكة

خط الهجوم : آدم وناس - يوسف بلايلي - إسلام سليماني