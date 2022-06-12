تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وإيران الودية؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يونيو 2022

متابعات_الخليج 365

يختتم منتخب الجزائر مشواره خلال فترة التوقف الدولي الحالية، بلقاء ودي مرتقب ضد منتخب إيران.



وحقق "الخضر" العلامة الكاملة في مستهل مشوار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023 بالفوز على أوغندا وتنزانيا بهدفين دون رد.

ونستعرض من خلال السطور التالية، موعد مباراة الجزائر وإيران الودية والقنوات الناقلة.

موعد مباراة الجزائر وإيران الودية هو يوم 12 يونيو/ حزيران الحالي، وتقام في الدوحة، وتنطلق في التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وتوجه منتخب الجزائر إلى قطر، مباشرة بعد نهاية مباراة تنزانيا التي أقيمت الأسبوع الماضي في ضيافة الأخير.

أعلنت قنوات الكأس القطرية نقل مباراة الجزائر وإيران الودية على الهواء مباشرة عبر قناة "الكأس 1".

وكان جمال بلماضي مدرب "الخضر" يفضل مواجهة أحد المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2022، ليحقق أقصى استفادة ممكنة من فترة التوقف الدولي الحالية.