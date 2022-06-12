بيان رسمي من جمال علام بشأن تصريحاته عن إقالة إيهاب جلال

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدر جمال علام، رئيس اتحاد كرة القدم المصري، بياناً رسمياً، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، للرد على ما أثير حول تصريحه بإقالة إيهاب جلال من تدريب منتخب مصر.

وأكد علام في البيان، أنه لم يصرح باقالة ايهاب جلال من منصبه كمدرب لمنتخب مصر، مشيراً إلى أن تصريحه جاء بوضوح بأن اتحاد الكرة يدرس كافة البدائل لحين اتخاذ القرار النهائي خلال اجتماع المجلس المقبل.

وأوضح علام أن اتحاد الكرة كلف اللجنة الفنية المكونة حازم إمام ومحمد بركات بدراسة السير الذاتيه لمدربين اجانب تحسباً لايه ظروف تطرأ خلال الأيام المقبلة .

ومساء أمس السبت، صرح علام لقناة "صدى البلد" بأنه "تم تكليف حازم إمام ومحمد بركات بدراسة السير الذاتية لمدربين أجانب لتولي قيادة منتخب مصر، كنا سنعلن هذا الأمر يوم الخميس بسبب لقاء كوريا الجنوبية".

وعن كيفية تعاقد اتحاد الكرة مع إيهاب جلال، قال رئيس اتحاد الكرة: "كنا في اجتماع مجلس الإدارة وفوجئنا بأن كيروش لن يبقى معنا، واستدعيت مسؤول الماليات وقلت له (عندك كام دولار؟)، فأجاب (معنديش)، ولذلك قررنا التعاقد مع مدرب مصري، (هاندفع للأجنبي منين؟!)".

وتعرض اتحاد الكرة وإيهاب جلال لحالة من الانتقادات اللاذعة عقب الأداء الكارثي الذي ظهر عليه المنتخب في مباراة إثيوبيا الماضية بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023