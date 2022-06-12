شكرا لقرائتكم خبر عن ريم موسى تجدد تعاقدها مع فريق سلة سبورتنج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق كرة السلة بنادى سبورتنج فى تجديد تعاقد ريم موسى لاعبة فريق السيدات، في ظل المستوى المميز الذى تقدمه مع الفريق، وجاء تجديد التعاقد معها بعدما انتهى عقدها مع الفريق بنهاية الموسم الجارى، حيث تم التعاقد معها مايو من العام الماضى، قبل أن يتم تجديد التعاقد.

من ناحية أخرى تعاقد مسئولو سبورتنج مع نسمة عبد الرحمن عقب عودتها من أمريكا، حيث كانت تشارك بدورى الجامعات الأمريكية.

وكان نادى سبورتنج قد جدد تعاقده مع محمد الليثى لاعب فريق الرجال للاستعانة بخدماته في الموسم الجديد.

يذكر أن سيدات سلة سبورتنج توجن ببطولة دورى السوبر والكأس على حساب الأهلى، حيث توِّج ببطولة دورى السوبر لموسم 2021/2022.

وعلى مستوى المنتخب، من المقرر أن يخوض 3 وديات خلال معسكر الإعداد الذى يقيمه الفراعنة بالقاهرة والإسكندرية فى إطار الاستعداد لخوض المرحلة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكاس العالم.

وتأتى الوديات أمام منتخبات الأردن ورواندا وأوغندا، لضمان الاستعداد الجيد وتحقيق الفوز فى مباريات التصفيات الثلاثة أمام السنغال وكينيا والكونغو الديمقراطية، المقرر خوضها بصالة برج العرب بالإسكندرية.