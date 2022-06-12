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شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يغادر إلى قطر لاستكمال التأهيل من إصابة الصليبي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توجه أكرم توفيق ظهير أيمن النادي الأهلي صباح اليوم، الأحد، إلى قطر لاستكمال رحلة التأهيل من إصابة الرباط الصليبي التى تعرض لها اللاعب فى فبراير الماضي، ونشر أكرم صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام من داخل الطائرة وعلق: "بسم الله".
ومن المقرر أن يعود أكرم توفيق للتدريبات الجماعية خلال أغسطس المقبل، وتعرض أكرم توفيق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته مع المنتخب الوطني الأول، في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بالكاميرون خلال يناير الماضي.
أكرم توفيق
اكرم
ويخوض فريق الاهلى، فى التاسعة مساء اليوم الأحد، مباراة مهمة أمام المصرى بالسلوم ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر 2021 -2022 باستاد الأهلى والسلام، فى مباراة يسعى خلالها المارد الأحمر لتخطى أحزانه والتأهل لدور الستة عشر للبطولة.
وستكون مواجهة المصرى بالسلوم هي الأول الرسمية التى يخوضها الأهلى بعد الهزيمة من الوداد المغربى بهدفين نظيفين ليخسر لقب دوري أبطال أفريقيا، ويحرم من تحقيق إنجاز جديد بالفوز باللقب لثلاث مرات متتالية والحادية عشر فى تاريخه.
ويخوض الأهلى مباراة المصرى بالسلوم بدون اللاعبين الدوليين، تنفيذاً لقرار اتحاد الكرة بخوض مباريات دور الـ 32 للنسخة الجديدة من بطولة كأس مصر، فيما يغيب أكرم توفيق وعمار حمدى وبدر بانون وميكيسونى للإصابة.
من جهته حذر الجهاز الفني للأهلى لاعبيه من مفاجآت كأس مصر، مشدداً على ضرورة تخطى عقبة المصرى بالسلوم لبداية صفحة جديدة ومصالحة الجماهير الغاضبة.