شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم توفيق يغادر إلى قطر لاستكمال التأهيل من إصابة الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه أكرم توفيق ظهير أيمن النادي الأهلي صباح اليوم، الأحد، إلى قطر لاستكمال رحلة التأهيل من إصابة الرباط الصليبي التى تعرض لها اللاعب فى فبراير الماضي، ونشر أكرم صورة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام من داخل الطائرة وعلق: "بسم الله".

ومن المقرر أن يعود أكرم توفيق للتدريبات الجماعية خلال أغسطس المقبل، وتعرض أكرم توفيق للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مشاركته مع المنتخب الوطني الأول، في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بالكاميرون خلال يناير الماضي.



أكرم توفيق



اكرم